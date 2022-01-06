Описание Декабрьская невеста фильм (2016)







Дизайнер интерьеров Лейла боится Рождественской свадьбы ее кузины, которая выходит замуж за бывшего жениха Лейлы. Однако девушка может найти там свою настоящую любовь, когда приведет с собой фальшивого жениха.