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Декабрьская невеста фильм (2016)

Декабрьская невеста фильм (2016)
Оригинальное название:
Год: 2016
Жанр: Фильмы / Комедии
Страна: Канада
Режиссер: Дэвид Уиннинг
Актеры: Джессика Лаундс, Дэниел Лиссинг, Джей Хиндл и др.

Перевод:Профессиональный многоголосый


Описание Декабрьская невеста фильм (2016)
Дизайнер интерьеров Лейла боится Рождественской свадьбы ее кузины, которая выходит замуж за бывшего жениха Лейлы. Однако девушка может найти там свою настоящую любовь, когда приведет с собой фальшивого жениха.


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Комментариев (1)
  1. Людмила
    Людмила Добавлен: 12 декабря 2021 02:00
    +1
    Милый Рождественский фильм. Особая благодарность артистам дубляжа
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